Einen neuen Anlauf will der Kreis unternehmen, um mit einem genehmigungsfähigen Haushalt in diesem Jahr arbeiten zu können. Statt eines Defizits in Höhe von 3,3 Millionen Euro bekommt der Kreistag in seiner Sitzung am Donnerstag ein Zahlenwerk mit einem fast genauso hohen Plus vorgelegt (14.30 Uhr, Kreishaus). Wie ist das möglich?

„Interimswirtschaft“ heißt der Finanzzustand, in dem sich der Kreis Bad Dürkheim seit mehr als fünf Monaten befindet. Es ist die Phase, in der zwar ein neues Haushaltsjahr begonnen hat, aber noch kein genehmigter Haushalt vorhanden ist, auf dessen Grundlage der Kreis Geld ausgeben kann. Kämmerer Karl-Heinz Appel kann sich nicht daran erinnern, schon einmal so lange auf einen genehmigten Haushalt gewartet zu haben. Der 63-Jährige ist immerhin schon seit 30 Jahren in der Finanzabteilung.

Bezahlt wird derzeit nur das, wozu der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder was unabdingbar ist, um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Weil das Land, in diesem Fall die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, den im Dezember verabschiedeten Haushalt mit einem Defizit von 3,3 Millionen Euro nicht genehmigt hat, musste Kämmerer Appel nachsitzen, um nach Einsparmöglichkeiten zu suchen, an dessen Ende ein ausgeglichener Haushalt stehen sollte.

Keine Erhöhung der Kreisumlage

Dabei galt es, den Willen sowohl der Verwaltungsspitze als auch des Kreistags umzusetzen, wonach dabei nicht auf eine Erhöhung der Kreisumlage zurückgegriffen werden darf. Diese Umlage wird aus den Haushalten der Ortsgemeinden finanziert, die ebenfalls in diesem Jahr unter großen Ausgaben ächzen. So haben noch vier Kommunen keinen genehmigten Haushalt: Kirchheim, Quirnheim, Obrigheim und Obersülzen. Sie befinden sich wie der Kreis in der Interimswirtschaft.

Vor Pfingsten konnte Appel für den Kreis schon einmal Einsparungen von 3,6 Millionen Euro vorlegen, was der ADD aber noch nicht reichte (wir berichteten). Sie verlangte, dass die ausgeglichenen Ein- und Ausgaben auch für eine Mindesttilgung der Kredite für das laufende Geschäft (Liquiditätskredite) ausreichen müssen. Dass also noch einmal 3,3 Millionen „obendrauf“ müssen, um den Anforderungen für die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds des Landes zu genügen, hatte im Mai noch für Aufregung im Kreisausschuss gesorgt.

Schulden abgebaut

Auf die Teilnahme am Entschuldungsfonds und einer Senkung der Kredite will aber niemand verzichten. Schließlich ist es mit diesem Instrument laut Appel gelungen, die Schulden des Kreises von 107 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 76,6 Millionen Euro Ende 2023 zu drücken.

„Gerettet“ habe den Kreis dann die Ankündigung, dass man in diesem Jahr Integrationsmittel des Bundes erhalte, erläuterte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) im Pressegespräch. Damit werden die Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen und Asylsuchenden unterstützt. Diese Sonderzahlung von 3,5 Millionen Euro sorge nun dafür, die Anforderungen der ADD nach einem Haushaltsausgleich zu erfüllen und auch die Schuldentilgung zu ermöglichen.

Für Ihlenfeld machen die Schwierigkeiten deutlich, dass an der finanziellen Ausstattung der Kreise dringend etwas geändert werde müsse. „Es wird immer schwieriger zu planen“, findet auch Elke Thomas, Leiterin der Abteilung für zentrale Aufgaben und Finanzen. Sie hat wie Appel und Ihlenfeld bereits den nächsten Haushalt im Blick.