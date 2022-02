Der Rechtsstreit zwischen Leistadts Ortsvorsteher Axel Günther und der Kreisverwaltung geht in die nächste Runde. Jetzt war der Kreis am Zug.

Im Verwaltungsrechtsstreit mit Axel Günther hat die Kreisverwaltung Stellung zur Klage des Ortsvorstehers genommen. Günther fordert vom Kreis, für mehr Sicherheit in der engen Ortsdurchfahrt vor allem für Fußgänger zu sorgen.

Dazu hatte er bei der Kreisverwaltung als Privatperson eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung beantragt, um ihn, seine Familie und seine Immobilie besser vor den Gefahren vor allem durch den Schwerlastverkehr in der Leistadter Hauptstraße zu schützen. Wie die Behörde dieses Ziel erreicht, liegt zwar in ihrem Ermessen. Allerdings hat sich der Ortsbeirat in einer Resolution für ein Verbot von Lkw-Durchgangsverkehr ausgesprochen, und auch Günther hat betont, dass dies seine favorisierte Lösung ist. Der Kreis lehnt eine solche Anordnung jedoch ab. Mit seinem Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid scheiterte Günther vor dem Kreisrechtsausschuss, woraufhin er nun vor dem Neustadter Verwaltungsgericht klagt.

Abwicklung des überörtlichen Verkehrs

In der Klageerwiderung verweist die Kreisverwaltung auf die Argumentation im Ablehnungsbescheid und auf die Entscheidungsbegründung des Kreisrechtsausschusses: Als Landesstraße diene die Ortsdurchfahrt der Abwicklung des überörtlichen Verkehrs. Eine Sperrung für den Schwerlastverkehr sei nicht zulässig, da dies eine Verlagerung des Verkehrs auf andere Straßen zur Folge hätte. Außerdem sei die parallel verlaufende B271 bereits von Grünstadt in Richtung Neustadt und umgekehrt für den Lkw-Durchgangsverkehr ab 7,5 Tonnen gesperrt. Um überhaupt nach Leistadt zu gelangen, sei bei allen Zufahrtsrouten die Nutzung der B271 nötig – damit sei jeder schwere Lkw, der im Durchgangsverkehr durch den Dürkheimer Ortsteil fahre, dort rechtswidrig unterwegs.

Individuelle Belange der Anwohner

Der Kreis müsse die „individuellen Belange der Anwohner“ ebenso berücksichtigen wie das Allgemeininteresse an der „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“. Durch die Beschilderung sei ausreichend geregelt, dass der Durchgangsverkehr in Leistadt von schweren Lastwagen nicht erlaubt ist, heißt es in der Stellungnahme.

Beim Anliegerverkehr hingegen müsse die Durchfahrt von Lastwagen ermöglicht werden, um insbesondere die Belieferung der ortsansässigen Unternehmen zu gewährleisten. Um das Durchgangsverbot zu verdeutlichen, seien an der Abfahrt von der A6 bei Grünstadt zusätzliche Verbotsschilder angebracht worden. Zudem verweist der Kreis auf die Pläne des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und der Stadt Bad Dürkheim zum Ausbau der Hauptstraße, die „eine Entschärfung der vorliegenden Problematik bewirken“ soll.

Wie ein Sprecher des Neustadter Verwaltungsgerichts sagte, habe nun Axel Günther die Gelegenheit, zur Erwiderung der Kreisverwaltung Stellung zu nehmen. Anschließend prüfe das Gericht, ob es die Möglichkeit eines „für beide Seiten tragbaren Kompromisses“ gebe oder ob eine Verhandlung angesetzt wird.