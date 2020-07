Das Gesundheitsamt, das für den Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt zuständig ist, beschäftigt sich aktuell intensiv mit dem Thema der Reiserückkehrer in Corona-Zeiten. Es ist geplant, für sie das Testcenter in Neustadt wieder zu öffnen. Andere, die Symptome haben, müssen das weiter zunächst mit ihrem Hausarzt klären.

Nachdem es im Landkreis über Wochen keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben hatte, wurde am Dienstag ein neuer Fall bekannt. Tatsächlich handelt es sich um einen Reiserückkehrer – „aber die Person war innerhalb von Deutschland unterwegs“, betont Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Zuletzt mussten sich Menschen, die in Risikogebiete gereist waren, beim Gesundheitsamt melden. Sie kommen in zweiwöchige Quarantäne und werden teilweise getestet. 300 dieser Rückkehrer aus Risikogebieten haben sich ans Gesundheitsamt gewandt, 60 davon wurden freiwillig getestet, alle Ergebnisse waren negativ. Als Risikogebiete gelten derzeit unter anderem laut einer Liste des Robert-Koch-Instituts Länder wie Ägypten, die USA, Russland und die Türkei.

Nun zeichnet sich ab, dass die Tests für die Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend werden könnten. Das hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag angekündigt. Voraussichtlich kommende Woche soll die Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten in Kraft treten. Wer aus Nicht-Risikogebieten heim kommt, soll ebenfalls die Möglichkeit haben, einen Test zu machen. Wichtig sei, dass für alle anderen die bisher schon geltenden Regelungen bestehen bleiben: Wer Symptome hat, soll sich bei seinem Hausarzt melden. Laut Ihlenfeld gehe die Tendenz hin zu kostenlosen Tests, wobei es bislang weder zu Kosten noch zu verpflichtenden Tests Schriftliches von Bund oder Land gibt.

Vorkehrungen werden getroffen

Im Kreis wurde die eigenes eingerichteten Testcenter zuletzt geschlossen. In Grünstadt wurde dann noch am Kreiskrankenhaus, in Neustadt am Gesundheitsamt getestet. Auch Hausärzte konnten den Abstrich machen. Da es in den kommenden Wochen viele Rückkehrer geben werde, „wird es am Gesundheitsamt vermutlich zu eng“, berichtet Ihlenfeld. Die Einrichtung ist in der Neumayerstraße in Neustadt beheimatet.

Da man beim Kreis aber auf die möglicherweise nötige größere Anzahl von Tests vorbereitet sein wolle, werden in diesen Tagen entsprechende Vorkehrungen getroffen. Denn möglicherweise sollen die Reiserückkehrer schon ab kommender Woche verpflichtend getestet werden. Darum soll das Neustadter Testcenter für die Rückkehrer genutzt werden – wobei aktuell noch Gespräche mit den Beteiligten laufen, von wann bis wann an welchen Tagen geöffnet ist. Zu regeln ist auch noch, wie die Anmeldung zum Test läuft, ob weiterhin die Reiserückkehrer den Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen sollen.

Wer trägt die Kosten?

Laut Ihlenfeld ist „das Gesundheitsamt personell in der Lage, die Aufgabe zu stemmen“. Man werde voraussichtlich wieder auf ehrenamtliche Unterstützung aus dem Ärztebereich bauen können, die Helfer, die für die Nachverfolgung von Fällen zuständig sind, sind weiter im Einsatz. „Und der Medizinische Dienst der Krankenkassen ist mit zwei Ärzten im Boot“, berichtet Ihlenfeld weiter. Wenn im Bund also eine Entscheidung fällt, sollte man im Landkreis vorbereitet sein.

Gleiches gilt damit für die Stadt Neustadt, wie Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) sagte. Aus seiner Sicht eine spannende Frage: Wer die Tests von Reiserückkehrern bezahlen wird. Minister Spahn hat derweil noch am Mittwoch angekündigt, dass der Bund über erhöhte Krankenkassenzuschüsse dafür aufkommen werde. Die Betriebskosten tragen weiterhin Stadt und Landkreis.