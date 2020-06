Auch am Mittwoch hat sich an der Corona-Lage im Landkreis nichts verändert. Das hat der Kreis mitgeteilt. Momentan sei hier keine aktive Infektion mit dem Coronavirus mehr bekannt – in Neustadt noch eine. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 432 Personen positiv auf das Virus getestet worden; 326 im Landkreis und 106 in Neustadt.

Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.