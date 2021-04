Die akutelle Allgemeinverfügung des Landkreises Bad Dürkheim hat auch über die Osterfeiertage Bestand. Das hat der Kreis mitgeteilt Das bedeutet, dass es in den nächsten Tagen keine Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geben soll. „Seit Dienstag bewegen sich die Inzidenz-Werte im Landkreis unter einem Wert von 100. Nach der 18. Corona Bekämpfungsverordnung haben Landkreise, deren Inzidenz-Werte an drei aufeinanderfolgenden Tage über dem Wert von 100 liegt, weitergehende Maßnahmen zu veranlassen. Dies ist glücklicherweise im Landkreis nicht notwendig“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) appelliert: „Seien Sie weiter wachsam und tragen Sie mit dazu bei, die Ausbreitung des Virus einzudämmen“.