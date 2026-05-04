Im Landkreis Bad Dürkheim startet am Freitag, 8. Mai, die Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe für das kommende Schuljahr. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, läuft die Frist bis Dienstag, 2. Juni.

Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis dreizehn an allgemeinbildenden Schulen sowie an Berufsbildenden Schulen. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über das Elternportal unter https://secure3.bildung-rp.de/LMF_Elternportal. Eine spätere Registrierung ist nicht möglich.

Voraussetzung für die Anmeldung ist ein Freischaltcode, der über die Schulen an die Eltern verteilt wird. Sollte dieser bis zum Start der Frist nicht vorliegen, sollen sich Erziehungsberechtigte an die Schule oder die Kreisverwaltung wenden.

Nach dem Login im Portal muss die Schülerin oder der Schüler zunächst freigeschaltet und anschließend die verbindliche Bestellung abgeschlossen werden. Eine bloße Freischaltung reicht nicht aus. Die Bestellung muss in jedem Schuljahr neu erfolgen, auch bei Wiederholungen oder beim Wechsel in die Oberstufe oder an eine Berufsbildende Schule.

Bei Unstimmigkeiten, etwa in der Schulbuchliste oder bei der Zuordnung zu Schule oder Klasse, soll die Bestellung dennoch fristgerecht abgeschlossen werden. Anpassungen erfolgen anschließend automatisch.

Familien, die bereits eine Bewilligung zur Lernmittelfreiheit erhalten haben, müssen sich nicht erneut registrieren.

Für Haushalte ohne Internetzugang richtet die Kreisverwaltung im Anmeldezeitraum eine Servicestelle ein. Unterstützung gibt es nach Terminvereinbarung unter Telefon 06322 961-2309 oder per E-Mail an astrid.schroeder@kreis-bad-duerkheim.de. Die Servicestelle befindet sich im Bürogebäude des Abfallwirtschaftsbetriebs in der Professor-Otto-Dill-Straße 4a.

Zur Anmeldung vor Ort sind der Elternbrief mit Freischaltcode, ein Ausweis sowie eine Bankkarte erforderlich. Die Schulbücher werden zu Beginn des Schuljahres in den jeweiligen Schulen ausgegeben.