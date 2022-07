Der Landkreis hat im vergangenen Jahr zum siebten Mal in Folge einen Überschuss erwirtschaftet. Das hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) im Kreisausschuss mitgeteilt. Trotzdem hat der Kreis nach wie vor über 168 Millionen Euro Schulden.

Die Verbindlichkeiten sind höher als das Vermögen des Landkreises, sodass unter dem Strich ein negatives Eigenkapital von 36,5 Millionen Euro steht. Ein Überschuss von rund 600.000 Euro war im Haushalt für 2021 vorgesehen, daraus wurde dann ein Gewinn von gut 5,3 Millionen Euro – obwohl laut Ihlenfeld in einigen Bereichen die Ausgaben deutlich höher waren als geplant. Im Gegenzug wurde in anderen Bereichen weniger Geld ausgegeben oder die Einnahmen waren höher. So wurden im Sozialbereich fast 1,4 Millionen Euro mehr ausgegeben – vor allem für Hilfen für Asylbewerber, Eingliederungshilfen und Unterhaltsvorschuss. Einen Teil dieser Ausgaben bekommt der Landkreis allerdings zurück. Der Zuschussbedarf im Bereich Jugend ist dagegen um knapp 2,9 Millionen Euro gesunken.

Da beim Bauunterhalt verschiedene Vorhaben verschoben wurden, wurden hier rund 549.000 Euro weniger ausgegeben als geplant. Auch bei den Investitionen wurde einiges geschoben, sodass hier statt der geplanten 28,3 Millionen Euro nur 18,1 Millionen Euro ausgegeben wurden. Da im vergangenen Jahr viele Baugenehmigungen erteilt wurden, sind die Einnahmen durch die Gebühren, die Bauwillige zahlen müssen, rund 157.000 Euro höher ausgefallen als erwartet.

Für Ausgaben wegen der Pandemie hat der Landkreis vom Land eine Sonderzahlung von 1,6 Millionen Euro bekommen, außerdem gab es 111.000 Euro mehr für das Gesundheitsamt. 406.000 Euro der Sonderzahlung wurden an die zum Landkreis gehörenden Gemeinden weitergegeben.

An Umlagen von den Gemeinden hat der Landkreis 137.000 Euro mehr eingenommen. Von den Schulden in Höhe von rund 168 Millionen Euro sind etwa 80 Millionen Euro für Investitionen und etwa 88 Millionen Euro für laufende Ausgaben.