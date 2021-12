Die Salierhalle wird zwar nicht als Impfzentrum wiedereröffnet, dafür aber im Dezember als kommunale Impfstelle der Kreisverwaltung. Im Dezember werden dort im Foyer acht Impfaktionen angeboten. Die Anmeldung erfolgt über die Online-Registrierung des Landes.

„Wir wollen alles tun, um den Bürgerinnen und Bürgern so viele Impfangebote wie möglich zu machen“ sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in der Sitzung des Kreisausschusses am Montag. Dafür habe er uneingeschränkte Unterstützung und Zustimmung aller Fraktionen bekommen, teilte die Kreisverwaltung mit. Da die Impfaktionen des Landes in den wiedergeöffneten Impfzentren nicht ausreichten, um allen eine dritte Impfung und den Impfwilligen nun auch wieder eine Erst- und Zweitimpfung anzubieten, habe sich der Kreis entschlossen, das Foyer der Salierhalle als Impfstation umzubauen. „Es ist gelungen, wieder Personal zu akquirieren, das bereits im Sommer im Impfzentrum beschäftigt war und damit ausreichend Routine hat, um direkt und ohne Einarbeitungszeit loszulegen“, so Impfkoordinator Arno Fickus. Auch Mitarbeiter des Kreises würden eingesetzt. Sie stehen auch zwischen den Jahren zur Verfügung, damit auch in diesem Zeitraum geimpft werden kann.

„Sobald wir an die Terminvergabe des Landes angebunden sind, können die Termine für diese Sonderimpfaktionen vereinbart werden“, erläutert Fickus. Dies könne aber noch ein paar Tage dauern. Wie die anderen Impfstellen werde online dann auch die Salierhalle aufgeführt. Durch die Online-Terminierung soll es im Gegensatz zur Impfbusaktion keine Warteschlangen geben. Beim Impfbus dient die Salierhalle auch nur als Wartebereich, eine Impfstraße wird hier im Gegensatz zur Kreisimpfaktion nicht aufgebaut, so die Verwaltung.

Zwischen 300 und 350 Personen an einem Tag

Wie Fickus auf Anfrage mitteilte, werde das Land die Kosten für die Aktion übernehmen. Etwa 300 bis 350 Personen könnten an einem Tag geimpft werden. „Ich rechne insbesondere mit vielen Auffrischungsimpfungen“, so Fickus. Jedoch freue er sich auch über jeden, der sich entschlossen habe, sich jetzt doch impfen zu lassen. Die Impfquote liegt im Kreis Bad Dürkheim derzeit bei 81,3 Prozent. Fickus geht mit Blick auf Betriebsimpfungen, die beispielsweise in Ludwigshafen stattfanden, aber von hier lebenden Beschäftigten in Anspruch genommen wurden, von einer noch höheren Quote aus. Man habe aber bei der statistischen Erfassung den Impf- mit dem Wohnort gleichgesetzt.

Beschlossen habe man die Sonderimpfaktion am Montag, die Organisation sei recht schnell gegangen, zumal es ein großes Anliegen des gesamten Kreisvorstandes sei, sich bei der Impfkampagne vor Ort in Bad Dürkheim einzubringen. „Der Bedarf ist insbesondere bei den Auffrischungsimpfungen da“, so Fickus. Denn es habe zwischen Mai und Juli die meisten Impfungen in der Salierhalle gegeben. Ob man im Januar weitere Impfaktionen in der Salierhalle organisieren könne, sei noch nicht geklärt. Dies komme darauf an, ob die Kampagne für die Boosterung dann noch zusätzlich unterstützt werden müsse oder nicht. Im Dezember wolle man erst mal denjenigen, die bei der Impfbusaktion oder bei den Hausärzten nicht zum Zuge kommen können, eine zusätzliche Anlaufstelle anbieten.

Auch die Impfungen von Kindern ab fünf Jahren habe die Kreisverwaltung im Blick. Mit Kinderärzten stehe man hier bereits in Kontakt. „Wir klären jetzt, ob wir dafür eine Infrastruktur schaffen können oder ob auch eine personelle Unterstützung gebraucht wird“, sagt Fickus. Das Impfportal des Landes ist seit Mittwoch für Kinderimpftermine geöffnet. Mit der Lieferung des Kinderimpfstoffs wird noch vor Weihnachten gerechnet.

Impftermine

Am 13., 14., 15., 16., 20. und 21. Dezember jeweils von 12 bis 20 Uhr und am 28. und 29. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Anmeldung über die Homepage des Landes unter www.impftermin.rlp.de. Anmeldungen für Boosterimpfungen sind vier Monate nach der Zweitimpfung möglich. Am Donnerstag und Samstag, 2. und 4. Dezember, hält außerdem von 9 bis 17 Uhr der Impfbus an der Salierhalle. Eine Anmeldung ist hier nicht möglich.