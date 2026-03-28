Die Sanierung des Schlosskirchturms will der Kirchenbauverein mit einer einmaligen Aktion unterstützen: Der Verkauf eines riesigen Osterzopfes ist für 4. April geplant.

Die Sanierungsarbeiten am Turm der Schlosskirche in Bad Dürkheim haben kürzlich begonnen. Das wird durch die aufgestellten Gerüste um das frühgotische Gebäude deutlich.

Der Protestantische Kirchenbauverein Bad Dürkheim e.V. unterstützt die Finanzierung mit einer besonderen Aktion. „Wir hatten die Idee, einen Osterzopf zu backen, der so lang wie der Kirchturm hoch ist – nämlich 70 Meter“, erzählt der Vorsitzende des Kirchenbauvereins, Alexander von Massow.

Der Riesen-Osterzopf wird aus 240 einzelnen Osterzöpfen zusammengesetzt, die je 30 Zentimeter lang sind und 725 Gramm wiegen. Insgesamt wird er damit etwa 174 Kilogramm wiegen. Um einen Osterzopf von dieser Größe zu backen, benötige der Verein insgesamt 100 Kilo Mehl, 12 Kilo Zucker, 180 Eier, 72 Päckchen Butter, 29 Liter Milch und fünf Kilo Hefe, so von Massow.

Unterstützung bei der Backaktion kommt vom pensionierten Bäckermeister Rainer Beihl, der in seiner früheren Backstube im Holzweg den Teig zubereitet. Beihl spendet außerdem die benötigten 100 Kilogramm Mehl. Der Teig wird zur Burgkirche transportiert und dort am Abend zu Osterzöpfen geformt und gebacken. Die Backaufsicht hat dabei Andreas Enke, einer der Presbyter der protestantischen Kirchengemeinde. In der Kirche steht ein Konvektomat, ein Ofen für Großküchen, der 20 der kleinen Osterzöpfe auf einmal backen kann. Jeder Backgang dauert eine Stunde, es werden zwölf Runden benötigt, in denen sich die Mitglieder des Vereins in Schichten abwechseln.

Kurzinfo

Die fertigen 240 Osterzöpfe werden zu einem großen Backwerk angerichtet und am Samstag, 4. April, ab 10 Uhr frisch verkauft. Der Erlös kommt der Turmsanierung an der Schlosskirche zugute. Der Verkauf findet in der Burgkirche, Leiningerstraße 19 in Bad Dürkheim, statt. Über die E-Mail-Adresse des Kirchenbauvereins info@kirchenbauverein-bad-duerkheim.de können Osterzöpfe vorbestellt und während der Verkaufszeiten abgeholt werden.