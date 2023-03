Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bildhauer Mathias Nikolaus verbringt den Winter stets in Mallorca. Diesen Winter hat sich der Künstler in sein Haus in Bad Dürkheim zurückgezogen. „Zurückgezogen“ hat sich ein auch ein von Pilzen befallener Baum. Nikolaus hat ihn bearbeitet. Das Objekt ist für ihn nun ein Symbol für die Corona-Pandemie.

Der Mensch nutze die Natur aus, „um sich mehr Lebensraum zu verschaffen“, sagt Bildhauer Mathias Nikolaus. Für den Dürkheimer ist die Corona-Pandemie „ein