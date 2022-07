Das Evangelische Krankenhaus hat in einen neuen Endoskopieturm investiert. Das Gerät soll die Sicherheit bei Eingriffen weiter erhöhen.

Der Endoskopieturm kann mithilfe der Fluoreszenztechnik Gewebestrukturen und den Grad der Durchblutung im Bauchraum millimetergenau und farblich darstellen. Das ermögliche eine höhere Sicherheit bei minimal-invasiven Eingriffen, vor allem bei gut- und bösartigen Darmerkrankungen, auf die sich Chefarzt Mathis Fußer und sein Team spezialisiert haben, heißt es in einer Krankenhaus-Mitteilung. „Diese Technik, die in Deutschland noch lange nicht flächendeckend verwendet wird, unterstützt uns bei anspruchsvollen Eingriffen am Darm, vor allem bei Darmkrebs-Operationen“, unterstreicht der erfahrene Chirurg. Rund 81.000 Euro hat die 215-Betten-Klinik in Trägerschaft der Diakonissen Speyer in das innovative OP-Gerät investiert.

Infrarotlicht bringt Gewebe zum Leuchten

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Fluoreszenzmittel Indocyaningrün (ICG). ICG ist nach Krankenhausangaben eine gesundheitlich unbedenkliche Substanz, die über das Blut in die Gefäßstrukturen gelangt und über Leber und Galle wieder ausgeschieden wird. „Entfernen wir beispielsweise einen Tumor im Darm, injizieren wir dem Patienten ICG, kurz bevor die beiden Darmenden wieder miteinander verbunden werden“, erklärt Chefarzt Fußer. Infrarotlicht bringe den Farbstoff im gut durchbluteten und somit besser heilenden Gewebe zum Leuchten – ein biochemischer Effekt, vergleichbar mit dem Leuchten der Glühwürmchen. Der Rest des Gewebes bleibt auf dem Monitor des Endoskopieturms währenddessen dunkel. „So können wir den Darm bis in die gut durchblutete Region weiter kürzen und das Risiko von Heilungsstörungen minimieren“, erläutert der Operateur.

Hochauflösende Bildgebung

Ein weiteres Plus des neuen Endoskopieturms sei die hochauflösende Bildgebung. „Unregelmäßigkeiten erkennen wir anhand von Farben und Strukturen“, informiert Fußer. „Je präziser die Bilder sind, desto genauer und effizienter können wir operieren.“