Mit einem Vortrag zum Thema „Vorsorge bringt dich nicht um – Darmkrebs schon!“ von Andreas Brückner, Chefarzt Innere Medizin, Gastroenterologie, startet das Evangelische Krankenhaus am Donnerstag, 2. März, 18.30 Uhr, in der Cafeteria der Klinik die diesjährige Auflage seiner Veranstaltungsreihe Dürkheimer Gesundheitsdialog, bei der Mediziner und andere Fachleute Gesundheitsthemen laienverständlich vorstellen.

In Pro Jahr erkranken in Deutschland etwa 58.000 Menschen an einer bösartigen Geschwulst (Karzinom) im Darmtrakt, etwa 25.000 sterben daran. Dabei bestehen bei Darmkrebs Heilungschancen von fast 100 Prozent, wenn die Erkrankung rechtzeitig erkannt wird. Deshalb ist die regelmäßige Darmkrebsvorsorge so wichtig.

Die genaueste Untersuchung zur Darmkrebsvorsorge ist die Darmspiegelung. Vorhandene Krebsvorstufen (Polypen) werden hierbei erkannt und entfernt. Brückner erläutert das Vorgehen und geht auch auf die Bedeutung des Stuhlbluttests ein. Danach steht er für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden für die Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus sind willkommen. Zum Schutz der Besucher und Mitarbeitenden ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Weitere Informationen unter 06322 607245 und auf www.diakonissen.de.