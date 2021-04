Dürkheimer Gesundheitsdialog: Unter diesem Titel bietet das Evangelische Krankenhaus in Bad Dürkheim seine medizinischen Vorträge jetzt als Live-Stream an. Experten aus der Klinik stellen Gesundheitsthemen leicht verständlich zur festen Sendezeit auf der Videoplattform YouTube vor und beantworten live Zuschauerfragen.

Anschließend steht der Beitrag dauerhaft auf YouTube zur Verfügung. Den Auftakt der neuen Reihe im pandemiegerechten Digitalformat übernehmen am Donnerstag, 22. April, 19 Uhr, die unfallchirurgischen Chefärzte Dr. Thomas Chatterjee und Dr. Michael Egenolf zum Thema „Knorpelschaden des Knies – Von der gelenkerhaltenden Operation bis zum Gelenkersatz“.

Krankenhaus will Patienten wieder erreichen

„Wir sind sehr froh, dass unsere Mediziner und andere Experten jetzt über diesen Kanal wieder die vielen Gesundheitsinteressierten aus der Region erreichen können, die unsere Vortragsreihe seit Jahren schätzen“, sagt Geschäftsführer Christoph Patzelt. Für den Zugang zum Live-Stream und zum späteren Abrufen der Videos reicht ein Klick auf das YouTube-Symbol auf der Startseite der Diakonissen unter www.diakonissen.de. Fragen können Interessierte direkt im Live-Chat stellen oder vorab und während der Übertragung per E-Mail an fragen-duew@diakonissen.de. Weitere Termine und Themen: 20. Mai, Depressionen in der Pandemie, 24. Juni, Blasenschwäche der Frau, 22. Juli, Gallensteine, 23. September, Herz und Gefäße sowie am 21. Oktober, Reizdarm.