Auch wenn es in kleinen Schritten in Sachen Corona-Schutzimpfungen vorangeht: Das Evangelische Krankenhaus in Bad Dürkheim wartet noch darauf, sein medizinisches Personal impfen zu können. Das Impfzentrum in der Dürkheimer Salierhalle hat seine Arbeit schon am vergangenen Donnerstag aufgenommen.

„Genaue Angaben sind derzeit nicht möglich, da wir noch nicht wissen, wann der Impfstoff kommt“, sagt dazu der Kaufmännische Direktor des Evangelischen Krankenhauses, Christoph Patzelt am Freitag. Das Haus mit etwa 200 Betten unter dem Dach der Speyerer Diakonissen erwarte in den nächsten Tagen weitere Informationen zur Belieferung. „Aktuell sind wir in der Vorbereitung des konkreten Ablaufs“, ergänzt Patzelt.

Impfwillige erfasst

Die Klinik beschäftigt 460 Mitarbeiter, etwa 150 haben nach Krankenhausangaben „engen Kontakt zu Covid-Patienten“. Bei der Reihenfolge der Impfungen orientiere sich die Einrichtung an den aktuellen Vorgaben. „Mitarbeiter mit sehr hohem Expositionsrisiko wie zum Beispiel die Kollegen der Intensivstation werden zuerst geimpft“, erläutert Patzelt. „Wir haben die Impfwilligen namentlich erfasst und mit der erfolgten Zuordnung zur Priorität gemeldet. Nun warten wir auf die Zuteilung des Impfstoffes.“ Die Impfbereitschaft liege zur Zeit bei über 65 Prozent. „Wir erwarten noch Nachmeldungen“, so der Geschäftsführer. Im Vorfeld habe das Haus Aufklärungsarbeit geleistet. Mit dem Aufruf zur Impfanmeldung habe die Klinik den vom Land entworfenen Aufklärungsbogen mitgesandt.

Zusätzlich habe es Informationsangebote und Möglichkeiten für Fragen der Beschäftigten gegeben. Es seien drei ärztliche Ansprechpartner benannt worden. Zudem habe die Verwaltung einen Link zu Erklärvideos der Universitätsmedizin des Saarlandes verschickt.

Fragen, die die Mitarbeiter beschäftigen, gibt es laut Patzelt beispielsweise zu Allergien und individuellen Vorerkrankungen. Auch ein Thema sei das Ansteckungsrisiko durch die Impfung: „Es gibt keines, da es ein Totimpfstoff ist“, betont Patzelt. Zudem schwinge die Sorge vor noch nicht bekannten schweren Nebenwirkungen mit. „Alle Fragen konnten in persönlichen Gesprächen geklärt werden und soweit ich es überblicken kann, hat sich jeder, der ein Gespräch gesucht hat, auch zur Impfung angemeldet“, sagt Patzelt.

Auch Grünstadt wartet

Auch das Grünstadter Kreiskrankenhaus mit fast 200 Betten wartet auf die nächsten Schritte: Laut Aussage der Pressesprecherin der Kreisverwaltung, Sina Müller, hat sich das Krankenhaus in das entsprechende Melderegister eingetragen. „Den Impfstoff teilt das Land den Krankenhäusern zu“, erklärt Müller. Es gebe aber noch keine Termine. Die Impfungen des Personals führten die Betriebsärzte aus.