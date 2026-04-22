Naturnahes Gärtnern liegt im Trend. Wer Anregungen und Pflanzen braucht, wird auf dem Wachenheimer Kräutermarkt fündig.

Am Sonntag, 3. Mai, lädt der Heimatverein Wachenheim wieder zum Kräutermarkt rund um die Kirche ein. Über 50 Aussteller präsentieren laut Verein von 11 bis 18 Uhr alles rund um Kräuter, Pflanzen, kulinarische Spezialitäten und handgefertigte Produkte.

Der Markt in Wachenheim ist längst kein Geheimtipp mehr – auch wegen seines stark auf regionale Pflanzen fokussierten Konzepts. Seit bestimmt 20 Jahren sei der Nabu Mittelhaardt dabei, erklärt dessen Vorsitzender Herbert Fisch.

Im vergangenen Jahr haben die Naturschützer das Konzept ihres Standes allerdings verändert: Ging es früher vor allem um Beratung, so bietet der Nabu wie schon im Vorjahr auch regionale Wildpflanzen zum Verkauf an. „Zum Selbstkostenpreis, wir verdienen daran nichts“, erklärt Vorstandsmitglied Susanne Dopp. Dem Verein gehe es vielmehr darum, mit den Pflanzen, die eine Gärtnerei in Neustadt in seinem Auftrag aufzieht, etwas für die Artenvielfalt in Pfälzer Gärten zu tun und heimischen Insekten Nahrung zu bieten. „Es ist wichtig, nicht nur deutschlandweit, sondern regional zu denken. Da geht es nicht nur um Klima oder Bodenbeschaffenheit, sondern auch um bestimmte Insekten, die eine Symbiose mit den Pflanzen eingehen“, erklärt Dopp.

Mitmachaktionen für Groß und Klein

Der Nabu hat für den Kräutermarkt neun Pflanzenarten ausgewählt, die sich besonders positiv auf das Leben im heimischen Garten auswirken. Das Angebot reicht vom Wiesensalbei über die Kartäusernelke bis zur Wiesenmargerite. „Jede Aktion, die Leben in die Gärten oder auf die Balkone bringt, zählt“, verdeutlicht Dopp. Die Nabu-Experten stehen am Kräutermarkt zu dieser Frage auch mit Ratschlägen zur Verfügung, ebenso wie mit Anpflanztipps zu ihren regionalen Pflanzen.

Neben dem Kräuterangebot vor der Kirche und der Burgstraße erwartet die Gäste zusätzlich ein Programm im Stadtmauergarten für Groß und Klein: Mitmachaktionen wie das Bemalen von Minivasen, Kräuter- und Pflanzenführungen, eine Imkerführung mit Einblicken in die Welt der Bienen, die Präsentation der „GemüseAckerdemie“ durch die Grundschule Wachenheim sowie der Verkauf von Pflanzsteinen.