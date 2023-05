Das Geld für das Konzept wäre besser direkt in die Spielplätze gesteckt worden.

45.000 Euro bekommt das Büro Stadtkinder für die Spielleitplanung. Wenn das Geld in Spielplätze investiert worden wäre, wäre es weitaus besser angelegt gewesen. Doch in der Politik herrscht die Unsitte, nichts zu machen, ohne dass vorher Beratungs- und Planungsbüros Konzepte erstellen und dafür viel Geld bekommen. Das ist nicht nur in Bad Dürkheim so.

Das Spielplatzangebot in der Stadt ist nicht schlecht, doch ist auch einiges zu verbessern. Um eine Liste aufzustellen, wo, was gemacht werden muss, dafür braucht man kein Konzept eines externen Büros. Zumal ein wesentlicher Teil der Informationen in den „Steckbriefen“, die die Stadtkinder vorgelegt haben, von der Verwaltung selbst kommt. Die Zeit, die für das Zusammenstellen der Informationen benötigt wurde, hätte fast gereicht, um die Liste selbst zu erstellen. Wenn man sich aber schon entschließt, Konzepte in Auftrag zu geben, dann muss man klar bestimmen, was geliefert werden muss – und bis wann.