Bereits seit Ende Januar kann sich das Personal von Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz freiwillig und kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Dieses Angebot weitet das Land jetzt auf Lehrkräfte und Mitarbeiter von Schulen aus.

Hintergrund ist laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung der Start des Wechselunterrichts an Grundschulen am Montag. „Es ist eine gute Entwicklung für Kinder und Familien, dass die Grundschulen wieder mit dem Präsenzunterricht im Wechselmodell starten können. Es ist wichtig, dass die Öffnungen mit Bedacht und so sicher wie möglich erfolgen. Darum möchte ich an die Testmöglichkeiten für das Personal erinnern, damit wir Infektionen früh in den Griff bekommen können“, wirbt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) dafür, die Testmöglichkeiten zu nutzen. Angeboten werden die kostenlosen Antigen-Schnelltests auf freiwilliger Basis zunächst bis zum 31. März. Der erforderliche Berechtigungsschein werde von der jeweiligen Einrichtungsleitung ausgestellt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Testmöglichkeiten

Testangebote für Mitarbeiter von Kitas und Schulen in der Region Bad Dürkheim: Testzentrum Evangelisches Krankenhaus Bad Dürkheim, Telefon 06322 6076716; Praxis Dr. Sabine Rahmann, Wasserhohl 19, Bad Dürkheim, Telefon: 06322 8680; Praxis Dr. Karl Deibel, Am Nussbaum 9, Weisenheim am Berg, Telefon 06353 9597930; Dr. Ayasse, Neugasse 20a, Kallstadt; Telefon 06322 94490 DRK Kreisverband Bad Dürkheim, Katastrophenschutz-Halle, Am Schwabenbach 20, Friedelsheim, Telefon 06322 94460.

Die Auflistung der Kreisverwaltung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Hier können darüber hinaus tagesaktuell Testeinrichtungen in Wohnortnähe gefunden werden.

Ebenso finden sich auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung weitere Informationen.