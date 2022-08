Einen Vortrag zum Thema „Akuter und chronischer Kopfschmerz – Vom Donnerschlag bis zum Eispickel“ halten Chefarzt Markus Alb und Oberarzt Farhoud Bolourchi aus der Abteilung Anästhesie und Schmerztherapie am Donnerstag, 8. September, 18.30 Uhr, in der Cafeteria des Evangelischen Krankenhauses. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe Dürkheimer Gesundheitsdialog, bei der Mediziner und andere Fachleute Gesundheitsthemen laien-verständlich vorstellen. Kopfschmerzen sind ein alltägliches Symptom. Sie gehören zu den Beschwerden, wegen denen Menschen am häufigsten einen Arzt aufsuchen.

Meistens ungefährlich

„Die meisten Kopfschmerzen sind nicht gefährlich – wenn auch zum Teil sehr unangenehm und einschränkend“, erläutert Dr. Alb. „Treten sie aber plötzlich, in ungekannter Stärke und möglicherweise kombiniert mit einer Nackensteife auf, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden“, betont Oberarzt Bolourchi. Die beiden Schmerzmediziner geben einen Überblick über die wichtigsten Arten von Kopfschmerzen und erläutern, was man gegen die Beschwerden tun kann. Nach dem Vortrag stehen sie für Fragen zur Verfügung.

Maske muss getragen werden

Zum Schutz der Besucher und Mitarbeitenden ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden für die Palliativstation am Evangelischen Krankenhaus sind willkommen.