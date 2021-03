Mit einer Übung im Sitzen meldet sich diesmal Gemeindeschwester plus Vera Götz für unsere Fitnessreihe „Bewegt in jedem Alter“. Und zwar mit einer, die mit Koordination zu tun hat, denn auch das ist ein wichtiger Bereich der körperlichen Fitness. Als: Schnappen Sie sich eine Küchenrolle oder einen ähnlich großen und gut greifbaren Gegenstand und einen Stuhl und los geht’s. Zunächst setzt man sich aufrecht auf den Stuhl. Die Füße stehen flach auf dem Boden, die Beine sollten ungefähr einen 90-Grad-Winkel bilden. Die Rolle hält man zunächst in der rechten Hand. „Dann übergeben Sie sie in Ihre linke Hand, indem Sie sie unter dem angehobenen linken Bein durchreichen“, erklärt Götz, die als Gemeindeschwester plus für einen Teil des Landkreises Bad Dürkheim zuständig ist und Menschen über 80 Jahren dabei hilft, so lange wie möglich selbstständig zu bleiben.

Erfolgreich in der linken Hand angekommen, wechselt der Gegenstand – möglich sind beispielsweise auch Wasserflaschen oder ein handlicher Ball – wieder von links nach rechts, diesmal unter dem rechten Bein hindurch in die rechte Hand. Man könne sich vorstellen, dass die Rolle eine liegende Acht oder ein Unendlich-Zeichen nachzeichnet.

Durch die wechselseitige Bewegung mit Hin- und Herreichen der Küchenrolle und auch abwechselndem Anheben des Beins wird die Koordination geschult. Das bedeutet, dass man während der Bewegung gleichzeitig auch im Kopf gefordert ist. Das wiederum ist wichtig, um mobil und fitter durch den Alltag zu kommen. Denn schon bei einfachen Tätigkeiten wie Über-die-Straße-Gehen müssen Dinge gleichzeitig getan werden: Nach dem Verkehr schauen, loslaufen, nicht am Bordstein stolpern.

Wie oft? Zum Anfang rät Vera Götz zu drei bis fünf Durchgängen mit je einer Acht. „Steigern Sie die Anzahl je nach Kraft und eigener Möglichkeit.“



Die Serie

Neues Jahr, mehr Sport? Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen nach den ess-intensiven Feiertagen und im Lockdown in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im wöchentlichen Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.

Weitere Übungen ...

... finden Sie im Sammelartikel „Runter vom Sofa und einfach anfangen“.