Im Stadtmuseum Bad Dürkheim geben am Mittwoch, 30. Oktober, ab 18.30 Uhr die Cellistin Rebecca Rust und der Fagottist Friedrich Edelmann ein Konzert zum Thema „Gurs – Die zweite Generation“.

Die „musikalische Auseinandersetzung mit der Shoah“ bei der Ausstellung des Stadtmuseums „Sie waren Dürkheimer“ zum Leben der jüdischen Gemeinde Bad Dürkheims und ihrem Ende im Nationalsozialismus ist eine Kooperation von Stadtmuseum, Pfälzischer Musikgesellschaft und Stadtbücherei, wie es in einer Mitteilung der Musikgesellschaft heißt. Die Stadtbücherei stellt einen Büchertisch bereit unter dem Motto „Gegen das Vergessen“ mit Informationen über die Jahre des Nationalsozialismus in der Pfalz und das System der Konzentrationslager, darunter das „Camp de Gurs“ in Frankreich. Dorthin wurden im Oktober 1940 mehr als 6000 Juden aus der Pfalz, dem Saarland und Baden deportiert.

Rebecca Rust und Friedrich Edelmann spielen in der Stadtbibliothek eigens für sie geschriebene Musik des amerikanisch-jüdischen Komponisten und ihres Freundes Laurence Sherr, der selbst die Besucher in sein Werk einführen werde, informiert Gabriele Weiß-Wehmeyer, die Leiterin des Bezirks Bad Dürkheim der Pfälzischen Musikgesellschaft. Die deutsch-jüdischen Vorfahren mütterlicherseits von Laurence Sherr zählten zu den Lagerinsassen von Gurs. Seine Mutter war die einzige Überlebende des Holocaust.

Vielfach ausgezeichneter Komponist

Sherr sei für seine Arbeit über Musik im Zusammenhang mit dem Holocaust international anerkannt und vielfach ausgezeichnet und vereine seine Aktivitäten als Komponist für Erinnerungs-Musik, als Forscher, Dozent, Produzent von Erinnerungsveranstaltungen und als Pädagoge. Für mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an die Deportationen von Juden aus der Region nach Gurs am 20. Oktober 1940 durch Gauleiter Bürckel kommt er nun in die Pfalz. Die Veranstaltungen werden vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg mit einem Zuschuss aus gemeinsamen Mitteln der Länder Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz gefördert.

Sherrs Werke, die Rust und Edelmann in Bad Dürkheim spielen werden, sind „Elegy and Vision“, „Khayele’s Waltz“, „From Another Realm“ und „Frailach“. Diese Stücke können, bis auf „Frailach“, auch auf der Webseite des Komponisten abgerufen werden: https://ksuweb.kennesaw.edu/~lsherr/MusicaleFilm.html.

Termin

„Gurs – Die zweite Generation“: Konzert im Stadtmuseum Bad Dürkheim, Römerstraße 20/22, am Mittwoch, 30. Oktober, ab 18.30 Uhr. Der Eintritt (nur Abendkasse) kostet 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Weitere Infos beim Stadtmuseum, Telefon 06322 935 4300.