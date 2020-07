Roman Lob, Teilnehmer des Eurovision-Songcontests, kommt am Wochenende nach Weisenheim am Sand. Mit Marco Lehnertz und Frank Rohles alias Freaky Voices spielt er am Sonntag, 26. Juli, ab 18.30 Uhr, auf dem Festplatz im Ludwigshain.

Lob vertrat Deutschland 2012 beim Eurovision Song Contest in Baku mit dem Song „Standing Still“ und erreichte damals den achten Platz. Lehnertz ist Keyboarder der Band Jupiter Jones. Rohles spielte über 800 Shows des Musicals „We will Rock You“ in Köln.

Tickets gibt es für 15 Euro unter kasse@muk-weisenheim.de. Veranstaltet wird das Konzert vom Kulturverein MUK.