Für das Stadtmuseum und die Pfälzische Musikgesellschaft gab das Pan Quartett im Haus Catoir in Bad Dürkheim ein Konzert mit Musik verfolgter Komponisten.

Am 27. Januar ist der jährliche Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, angelehnt an den Tag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau. Was nicht jedem bewusst ist: In den Konzentrationslagern