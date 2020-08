Als Zuhörer und Pfälzerblech im Schatten großer Bäume im Garten des Bürgerspitals Platz genommen hatten, konnte es losgehen mit rund eineinhalb Stunden Blechbläsermusik, wechselnd zwischen Dixieland, „Palzwoi“ , Country- und auch Böhmischer Blasmusik.

Die Zuhörerzahl war zwar mit etwa zwei Dutzend Leuten recht übersichtlich, aber sie und auch die sieben Musiker, die alle aus der Region stammen, hatten sichtlich Spaß an dem Konzert unter freiem Himmel.

Eigentlich wollte Pfälzerblech in diesem Jahr im Juni den 30. Geburtstag der Formation mit einem Sommerkonzert feiern, Corona machte den Hobbymusikern, wie so vielem anderen, einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen produzierte die Truppe im Mai ein Musikvideo und stellte es auf Youtube. Das brachte den Beteiligten viele positive Rückmeldungen ein. So entstanden die Ideen zu weiteren Corona-Projekten – unter anderem die, eine Probe im Freien abzuhalten, nämlich im Park des Bürgerspitals.

Dixieland, Loreley & ein glänzendes Schlagzeug-Solo

„Endlich mal wieder eine Gelegenheit zu einem Auftritt“, freute sich der Gründer und Leiter von Pfälzerblech, Stephan Wendel-Hartwig, zu Beginn des Konzertes. Dem anfänglichen Dixieland-Titel „Tiger Rag“ folgte alsbald „Ja so en gude Palzwoi“ und das Loreleylied „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“, interpretiert in verschiedenen Musikstilrichtungen. Drummer Karl Geörg glänzte dabei mit einem Solo.

Es folgte „Cabaret“, der Titelsong des gleichnamigen Musicals mit der Musik von John Kander. „You Raise Me Up“ (Du ermutigst mich), mit einem Trompetensolo von Christian Nöske, kündigte Wendel-Hartwig als „besonderes Stück“ an. Das emotionale Lied habe man bewusst für das in Youtube veröffentlichte Musikvideo „Mir bleiben dehäm und machen Musik für euch!“ ausgewählt und stellte es jetzt auch im Bürgerspital „als Beitrag in einer außergewöhnlichen Zeit und für ein Stück Hoffnung“ vor.

Vertraute Melodien

Was dann kam, war den alten Herrschaften aus ihrer Jugend wohl vertraut, nämlich ein Blasmusik-Potpourri unter anderem mit dem „Treuen Husar“, „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ und „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Auch bei der böhmischen Blasmusik wippten die Füße im Takt mit. „Sweet Caroline“ und „We Are The Champions“ von Queen bildeten den Abschluss des unterhaltsamen Konzertes im Freien. „Ääner geht noch“, meinte Bandleader Wendel-Hartwig und fügte an: „Vielleicht dürfen wir dann wiederkommen.“ Musikalisch sagten die Instrumentalisten ganz einfach „Vielen Dank für die Blumen.“

Pfälzerblech spielte in der Besetzung: Christian Nöske, Ulrich Mildenberger (Trompete), Thomas Günther (Flügelhorn), Stephan Wendel-Hartwig (Posaune), Hartmut Leist (Euphonium, Tenor Tuba), Arno Leist (Tuba), Karl Geörg (Schlagzeug).