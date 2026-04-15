Die Polizei Bad Dürkheim hat im Rahmen der europaweiten Kontrollwoche auch am Mittwoch wieder vermehrt geblitzt. Zunächst wurde der Verkehr nach Angaben der Beamten zwischen 10 und 10.45 Uhr in der Weinstraße in Herxheim am Berg überwacht. Bei hohem Verkehrsaufkommen wurden vier Verstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug bei erlaubtem Tempo 30 mit 43 km/h unterwegs war. Bei einer Kontrolle kurze Zeit später in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim war niemand zu schnell. Zum Abschluss führten die Polizisten zwischen 12.20 und 13 Uhr eine Radarkontrolle in der Hauptstraße in Friedelsheim durch. In der 30er-Zone hielten sich insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer nicht daran. Der Spitzenreiter wurde mit 43 km/h geblitzt. Die Polizeiinspektion weist darauf hin, auch in den kommenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.