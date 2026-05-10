Zwei Autofahrer haben in Bad Dürkheim bei einer Verkehrskontrolle Atemalkoholwerte von mehr als 1,1 Promille gehabt. Die Polizei berichtet, dass Beamtinnen und Beamte der Inspektion Bad Dürkheim von Freitagabend bis in die Nacht zum Samstag nahe der Bruchstraße eine Kontrollstelle eingerichtet hatten. Die Kontrolle begann am Freitag, 8. Mai, gegen 21.30 Uhr und endete am Samstag, 9. Mai, um 0.45 Uhr. Insgesamt wurden zwölf Autos überprüft. Gegen einen 32-jährigen Fahrer und eine 55-jährige Fahrerin leiteten die Einsatzkräfte Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein; ihre Führerscheine wurden sichergestellt.

Gegen eine 58-jährige Fahrerin leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil ihre Atemalkoholkonzentration über 0,5 Promille lag. Die Führerscheinstelle prüfte nach Angaben der Polizei gegebenenfalls die Eignung der betroffenen Fahrerinnen und Fahrer.