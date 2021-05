Seit Montag dürfen kleinere Geschäfte mit einer Größe bis maximal 800 Quadratmetern unter Beachtung der strengen Abstands- und Hygieneregeln wieder ihre Türen öffnen. Das Ordnungsamt überwacht permanent, ob die Vorschriften eingehalten werden. Wir haben die Mitarbeiter bei einem Rundgang begleitet.

Silvia Schaffelhuber und Gerhard Liedtke vom Dürkheimer Ordnungsamt kontrollieren seit Montag, ob sich die Gewerbetreibenden in der Kurstadt an die geltenden Vorschriften halten. Diese stehen in der vierten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes: Unter anderem müssen Geschäfte Desinfektionsmittel bereitstellen und die Mitarbeiter an der Kasse durch Scheiben beispielsweise aus Plexiglas schützen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Menschen muss von den Ladeninhabern ebenso beachtet werden wie die Vorschrift, dass sich pro zehn Quadratmetern Einrichtungsfläche nur ein Kunde in den Verkaufsräumen aufhält.

Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamts besuchen täglich die Betriebe in der Dürkheimer Innenstadt, im Gewerbegebiet im Bruch sowie Läden in den Außenbezirken. Kontrollen des Kurparks und der verschiedenen Sehenswürdigkeiten wie Römerkelter, Michaeliskapelle, Flaggenturm oder auch der Saline werden ebenfalls noch vom Ordnungsamt in Augenschein genommen. Hier geht es um den Mindestabstand sowie die Vermeidung von Menschenansammlungen.

Spuckschutz unter die Lupe genommen

„Wir haben die etwa 160 Geschäfte insgesamt schon zwei Mal überprüft und dabei insbesondere den Spuckschutz, vorhandenes Desinfektionsmittel und die Abstandsmarkierungen unter die Lupe genommen“, berichtet Schaffelhuber. Das Ergebnis: Sowohl Kunden als auch Geschäftsleute halten sich an die Auflagen. Das mache Mut und zeige, dass die Leute verstanden hätten, in welch schwieriger Situation wir uns gerade befänden, ergänzt sie. Zwei Gewerbetreibende im Bruch hätten ihre Verkaufsfläche, die eigentlich größer als 800 Quadratmeter sei, auf die erlaubte Größe reduziert. Anders als in anderen Bundesländern ist das in Rheinland-Pfalz erlaubt.

„Kreative Hinweise“

„Auf ein paar Kleinigkeiten mussten wir in den Geschäften hinweisen“, informiert Liedtke. So hätten die Ordnungsamts-Mitarbeiter in dem einen oder anderen Fall „kreative Hinweise“ zur Montage des Spuckschutzes geben können, der dann mithilfe von Klarsichtfolie oder Bilderrahmen doch noch aufgebaut werden konnte.

Infoblatt am Eingang

Bereits am Wochenende hatte Tine Michler, Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins, die Geschäftsleute über die erforderlichen Maßnahmen informiert. Das hat sich offenbar ausgezahlt: „Alle Geschäfte haben im Eingangsbereich ein Infoblatt angebracht, das darauf hinweist, wie einzutreten ist und wie man sich im Geschäft zu verhalten habe“, lobt Silvia Schaffelhuber. Als „vorbildlich“ hebt sie das „Nähwerk“ von Silke Schirmer am Obermarkt hervor: Der Kunde werde gut informiert, alle Schutzmaßnahmen seien vorhanden und eine Glasschale, in der sich zwei Hölzchen befänden, gebe Auskunft, ob man eintreten könne. Sei kein Hölzchen da, müssen neue Kunden warten, ist eines vorhanden, könne man es an sich nehmen und eintreten. Die Hölzer werden regelmäßig desinfiziert, zudem sollen sich Kunden vor dem Anfassen die Hände desinfizieren.

Leni Schwab aus Bad Dürkheim nutzte die neue Freiheit zu einem Schaufensterbummel in der Innenstadt. „Ich gehe jetzt zu Rissel und kaufe meiner Enkelin das Shirt ,Frutti di Mare’“, freut sie sich. „Die Kunden halten sich an die Vorschriften und nehmen auch Rücksicht aufeinander“, berichtet Christian Manthey vom gleichnamigen Modehaus. Geschäftsführerin Simona Dogaru von der Modeboutique Bloom hat bisher nur vier bis fünf Kunden am Tag. „Mir fehlen die Touristen und die Tagesausflügler“, klagt sie und sorgt sich, wie sie die Frühjahrs- und Sommermode verkaufen kann.

Eis auch in der Waffel

Irritationen hatte es in den vergangenen Wochen rund um die Regelungen für den Eisverkauf gegeben: Bei den Eisdielen achtet das Ordnungsamt darauf, dass die Abstandsregeln beim Anstellen beachtet werden und dass sich die Menschen nicht in kleineren Gruppen vor dem Laden aufhalten. Der Verkauf von Eis in der Waffel ist nach wie vor ebenso gestattet wie im Becher.

„Wichtig ist, dass die Leute erkennen, dass wir für sie da sind, uns um sie kümmern und dass sie uns auch um Rat fragen können“, bemerkt Gerhard Liedtke und zieht damit ein positives Fazit aus der ersten Verkaufswoche nach dem Lockdown in der Corona-Krise und dem damit verbundenen kleinen Schritt zurück in die Normalität.