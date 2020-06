Am Dienstag, 23. Juni, hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim acht Verwarnungen ausgesprochen. Weil Bürger sich beschwert hatten, kontrollierte die Polizei auf Höhe der Limburgschule. Die höchste Geschwindigkeit, die die Beamten in der 30er-Zone gemessen haben, waren 53 Stundenkilometer. Acht Fahrer wurden verwarnt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Weisenheimer Straße in Dackenheim gab es keine Verstöße.