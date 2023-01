Licht ist Pflicht: Unter diesem Motto hat die Polizei am Donnerstagmorgen am Werner-Heisenberg-Gymnasium und der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim Fahrradkontrollen vorgenommen. Die Beamten überprüften die Fahrräder hinsichtlich ihrer Verkehrssicherheit. Neben der Beleuchtung, den Bremsen, der Klingel und sämtlichen vorgeschriebenen Reflektoren achteten sie auch auf den richtigen und sicheren Sitz des Fahrradhelmes. Bei 48 kontrollierten Fahrrädern stellten sie insgesamt 20 Mängel fest. „Am häufigsten wurden die lichttechnischen Einrichtungen und fehlende Reflektoren bemängelt“, berichtet die Polizei. Mehrfach musste sie demnach die jungen Radfahrer darauf hinweisen, ihr durchaus vorhandenes funktionsfähiges Licht auch einzuschalten. Außerdem führten die Polizeibeamten belehrende Gespräche, wenn ein Fahrradhelm nicht vorhanden war oder lediglich am Lenker hing.

Vor diesem Hintergrund erinnert die Polizei die Eltern daran, dass das Tragen eines Helmes schwere Verletzungen verhindern und das Leben ihres Nachwuchses retten kann. Eltern sollten deshalb unbedingt darauf achten, dass ihr Kind einen geeigneten Fahrradhelm trägt. Bei mangelhaften Fahrrädern erhielten die betroffenen Kinder einen Mängelbericht. Sie bekommen somit die Gelegenheit, ihre Fahrräder zusammen mit ihren Eltern nachzurüsten und sich einer Nachkontrolle zu stellen. Insgesamt hätten die Polizisten den jungen Radfahrern aber sehr oft eine positive Rückmeldung geben können, da ihr Fahrrad in einem ordnungsgemäßen Zustand war und sie das Licht angeschaltet hatten.