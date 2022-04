Volltreffer für die Polizei: Sie hat am Mittwoch um 18.30 Uhr in der Bruchstraße in Bad Dürkheim einen getunten Mercedes CLS und dessen kriminellen Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Der 31-Jährige hatte die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife erregt, als er auf der B271 im Überholverbot und obendrein in viel zu hohem Tempo zwei Autos überholte. Er legte einen lettischen Führerschein und Reisepass vor. Bei der näheren Kontrolle fielen den Beamten jedoch Unstimmigkeiten in seinen Papieren auf, die sich bei den Ermittlungen auf der Dienststelle erhärteten.

So fanden sie heraus, dass der Mann unter Angabe falscher Personalien eine Meldeanschrift in Lettland erlangt und sich damit sowohl den Führerschein als auch den Reisepass besorgt hatte. Der Mercedes, den er angeblich von einem Bekannten geliehen hatte, war aber auf seinen richtigen Namen angemeldet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass ihm in Deutschland die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Daher wird gegen ihn wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Führerschein ermittelt.

Diverse Änderungen am Fahrzeug

Beim Überprüfen des Mercedes stellte die Polizei diverse Änderungen fest: Das Luftfahrwerk, die Felgen und der Luftfilter waren nicht ordnungsgemäß durch den TÜV abgenommen und eingetragen. Im Unterboden des Kofferraums war eine Methanol-Einspritzanlage verbaut. Weiterhin wurden der Katalysator und die Endschalldämpfer der Abgasanlage ausgebaut. Aufgrund der festgestellten Umbauten ändert sich das Abgasverhalten des Wagens derart, dass ein Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz vorliegt. Zwecks der Erstellung eines Gutachtens stellten die Polizisten den Mercedes sicher. Zumal durch die Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen war.