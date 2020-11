Bei einer Fahrzeugkontrolle in Bad Dürkheim wurden die Polizisten fündig: Am Montagabend um 23.30 Uhr kam den Beamten in der Eichstraße offenbar ein Wagen mit zwei Personen komisch vor. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Polizisten im Fahrzeug eine kleine Menge Betäubungsmittel, das durch weitere Ermittlungen dem Beifahrer zugeordnet werden konnte. Gegen diesen wird laut Polizei nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer des Pkw nach Abschluss der Maßnahmen gestattet, so die Polizei.