Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ist einer Polizeistreife ein Motorroller aufgefallen, auf dem zwei Personen in der Verlängerung der Bruchstraße in Bad Dürkheim in Richtung Erpolzheim fuhren. Damit missachtete der Fahrer das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge, weshalb die Beamten ihn stoppten und kontrollierten. Dabei händigte der 31-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ihnen die Betriebserlaubnis aus, der zufolge der Roller eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern besitzt. Bevor die Polizisten ihn angehalten hatten, war der Mann jedoch deutlich schneller unterwegs gewesen. So räumte er ein, dass sein Roller ungefähr 40 „Sachen“ schafft und er den hierfür erforderlichen Führerschein nicht besitzt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zudem ist die Betriebserlaubnis seines Rollers aufgrund der baulichen Veränderung erloschen. Im Anschluss der Kontrolle setzten der Mann und seine Begleiterin ihren Weg zu Fuß fort.