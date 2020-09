Haben die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Grundschule Friedelsheim/Gönnheim bringen, ihren Nachwuchs ordnungsgemäß gesichert und auch sich selbst angeschnallt? Das hat die Polizei am Montag bei einer sogenannten Schulwegüberwachung überprüft. Das Ergebnis: „Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich durchgängig vorbildlich. Es wurden keine Verstöße festgestellt“, berichten die Beamten. Eltern, Lehrer und Schüler hätten die Kontrolle positiv aufgenommen. Lediglich eine Passantin habe sich darüber beschwert, dass die Polizei, anstatt an der Schule zu kontrollieren, doch besser für einen sicheren Schulweg in Gönnheim sorgen sollte. Dort seien die Bürgersteige montags mit Mülltonnen zugestellt und daher ein Hindernis für Kinder, das diese nicht gefahrlos passieren könnten. „Sie wurde diesbezüglich an die zuständige Verbandsgemeinde Wachenheim verwiesen“, teilt die Polizei mit.