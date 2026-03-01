Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik der Polizei Rheinland-Pfalz haben am Freitag, 27. Februar, zwischen 12 und 13 Uhr eine Kontrollstelle am Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim errichtet. Hierbei wurden laut Mitteilung der Polizei drei Autofahrern Mängelberichte aufgrund technischer Mängel an ihren Fahrzeugen ausgehändigt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Autofahrer eingeleitet, der während der Fahrt am Handy war. Ein weiteres Fahrzeug wurde wegen mangelhaften Zustands der Reifen beanstandet. Gegen 12.15 Uhr fuhren zwei Jugendliche aus dem Kreis Bad Dürkheim mit ihren E-Scootern in die Kontrollstelle. Bei beiden wurden während der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Sie räumten laut Polizei ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Bei einem der Beteiligten führten die Beamten vor Ort einen Drogenvortest durch, der positiv auf die Stoffgruppe THC reagierte. Beide E-Scooter-Fahrer wurden zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim gebracht, wo jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet und die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.