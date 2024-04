Die Evangelische Jugendzentrale Grünstadt lädt zum Dekanats-Konfi-Cup, dem Hallen-Fußballturnier der Präparanden, am Sonntag, 14. April, in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim ein. Neun gemischte Teams aus Mädchen und Jungen, die 2025 konfirmiert werden, aus Konfi-Gruppen im Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt treten dabei gegeneinander an, um den Wanderpokal des Dekanats und die Starterlaubnis zum Landeskonfi-Cup 2025 zu gewinnen.

Turnierbeginn ist um 14 Uhr. Das Finale findet gegen 17.45 Uhr statt. Anschließend folgt die Siegerehrung, mit dem Ende rechnen die Veranstalter gegen 18.15 Uhr. Der WHG-Abijahrgang 2025 bietet Kuchen, Brezeln, belegte Brötchen, Würstchen, Kaffee, Wasser und Apfelsaft zum Kauf an. Der Erlös ist für den Abiball.