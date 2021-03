Auf der gesamten Fahrzeuglänge hat ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, einen in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim geparkten Dacia Logan zerkratzt. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Es entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.