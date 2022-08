Seit 50 Jahren ist Plaus in Südtirol Partnergemeinde von Weisenheim am Berg. Dieses Jubiläum soll am Freitag und Samstag, 12. und 13. August, gefeiert werden. Laut Ortsbürgermeister Joachim Udo Schleweis (CDU) reist dazu eine Plauser Delegation an. Ab 18 Uhr ist am Freitag ein Treffen im Bürgerhaus geplant. Anstelle eines Programms „konzentrieren uns auf das Wichtigste: miteinander reden, essen und trinken.“ Am Samstag wollen die Partner gemeinsam zum etwa drei Kilometer entfernten Ungeheuersee wandern, Ziel ist die Weisenheimer Hütte des örtlichen Pfälzerwald-Vereins. Unterwegs soll am Plauser Platz Rast eingelegt werden. Ebenfalls geplant: den Freundeskreis Plaus wieder aktivieren. Vorsitzender war der inzwischen verstorbene frühere Bürgermeister und Pfarrer Otmar Fischer. Ehrenbürger Georg Blaul habe sich bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen, berichtet Schleweis.