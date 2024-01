Der CDU-Ortsverband Kallstadt hat am Mittwoch seine Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat aufgestellt. Als Ortsbürgermeister stellt sich erneut Thomas Jaworek zur Wahl. Der Vorstand um den Vorsitzenden Bernhard Riede hatte eine Vorschlagsliste mit 16 Personen erarbeitet, die alle Mitglied des CDU-Ortsverbandes sind. Mehrfachbenennungen schloss man aus, alle 16 Personen wurden einstimmig als Kandidaten gewählt. Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, Fred Krebs, führte die Wahlen durch. Angeführt wird die Liste von Thomas Jaworek, der auch zum Bürgermeisterkandidaten bestimmt wurde. Jaworek hatte der Versammlung seine Beweggründe und Ziele für seine erneute Kandidatur vorgestellt.

In der Mitgliederversammlung besprach man auch das Wahlprogramm und die Wahlkampfaktivitäten. Am 5. April wird der CDU-Ortsverband wieder die kulinarische Weinprobe durchführen. Nähere Informationen dazu gibt es in der Mitgliederversammlung am 21. Februar.

Die Liste

1. Thomas Jaworek, 2. Laura Weick, 3. Kai Weisenborn, 4. Peter Stephan, 5. Bernhard Riede, 6. Ulrich Meyer, 7. Beatrix Riede, 8. Christian Baist, 9. Frank Haferland, 10. Oliver Pallasch, 11. Anna-Christin Baum-Bender, 12. Andreas Neu, 13. Hagen Hiller, 14. Hubertus Stawik, 15. Sabine Wöhrwag, 16. Gerd Schramm.