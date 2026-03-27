Die Linie 9 war einst schnelle Verbindung für Pendler zwischen Bad Dürkheim und den Städten. Heute hält sie überall – und fährt nur eingeschränkt. Wie es nun weitergeht.

Wer von Bad Dürkheim nach Ludwigshafen oder weiter nach Mannheim pendelt, kommt an ihr kaum vorbei: der Rhein-Haardtbahn. Rund 30 Kilometer legt die Strecke zurück, verbindet Weinberge mit Industrie, ländliche Orte mit zwei Oberzentren. Für viele ist sie Alltag – und oft die bessere Alternative zum Auto.

Gerade in Zeiten steigender Spritpreise und Parkgebühren in den Innenstädten gewinnt die Verbindung an Bedeutung. Wer täglich unterwegs ist, merkt schnell: Die Bahn spart nicht nur Geld, sondern auch Nerven. Vor allem dann, wenn sie schnell ist. Doch genau daran hat sich in den vergangenen Jahren etwas geändert.

Vom Express zur Alltagslinie

Die Linie 9 war einmal das Aushängeschild der Strecke: ein Express, der nur an ausgewählten Halten stoppte und Pendler zügig in die Städte brachte. Seit 2020 ist davon wenig übrig geblieben.

Heute halten alle Züge auf der Überlandstrecke zwischen Bad Dürkheim und Oggersheim an jeder Station – von Friedelsheim über Gönnheim bis Maxdorf. Der „Expresscharakter“, wie ihn die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) nennt, zeigt sich nur noch im Stadtgebiet: Dort lässt die Linie 9 einzelne Haltestellen aus.

Aktuell ist sie sogar nur eingeschränkt unterwegs: Als Linie 9X fährt sie ausschließlich an Sonn- und Feiertagen im Halbstundentakt zwischen 8.30 und 20 Uhr. Unter der Woche übernimmt die Linie 4 den Verkehr.

Neustart im Sommer geplant

Laut RNV soll die Linie 9 ab 10. August wieder deutlich präsenter sein: Dann fährt sie montags bis freitags tagsüber regelmäßig auf der Strecke, insgesamt mit 49 Fahrtenpaaren pro Tag. Am Wochenende sind 33 Fahrtenpaare vorgesehen. Das Grundprinzip bleibt dabei: Tagsüber übernimmt die Linie 9 den Hauptverkehr, abends und in Randzeiten ergänzt die Linie 4. Eine echte Rückkehr zum klassischen Express – mit weniger Halten auch auf der Überlandstrecke – ist jedoch nicht geplant.

Wichtige Achse für die Region

Trotz dieser Veränderungen bleibe die Bedeutung der Verbindung hoch. Rund zwei Millionen Fahrgäste nutzen die Rhein-Haardtbahn jährlich. Sie ist Teil des regionalen Schienenpersonennahverkehrs und damit fest im Landesangebot verankert.

Die Strecke verbindet nicht nur die Städte, sondern auch die Gemeinden entlang der Linie direkt mit den Arbeitsplätzen in der Region – etwa in Ludwigshafen oder Mannheim. Gerade für Pendler aus der Vorderpfalz ist sie oft die schnellste Verbindung. Auch infrastrukturell wird weiter investiert: Gleise werden erneuert, Bahnübergänge gesichert, die Geschwindigkeit soll abschnittsweise auf bis zu 80 Stundenkilometer steigen. Bis 2029 sollen die wichtigsten Maßnahmen abgeschlossen sein, teilt das Unternehmen mit.