Einen „massiv beschädigten“ BMW entdeckten Polizisten in der Nacht zum Sonntag, 17. April, gegen 4.55 Uhr in der Altenbacher Straße in Ungstein. Außer dem BMW waren auch ein Baum und ein Verkehrsschild beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der BMW-Fahrer mit dem Baum und dem Verkehrsschild kollidiert ist.

Der 26-jährige Fahrer habe gegenüber den Beamten angegeben, dass er einen Sekundenschlaf gehabt habe. Die Polizisten hätten aber Auffälligkeiten festgestellt, aufgrund derer sie auf den Konsum von Betäubungsmitteln schlossen. Freiwillige Drogentests habe der 26-Jährige abgelehnt. Die Polizeibeamten begleiteten den Unfallverursacher in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend sei der Fahrer zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus geblieben. Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Der 22-jährige Beifahrer musste mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig entzogen, gegen ihn soll ein Strafverfahren eingeleitet werden.