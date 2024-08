Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Bad Dürkheim ist die Fahrerin eines Pedelecs leicht am Knie verletzt worden. Die 64-jährige Radfahrerin war laut Polizei im Bereich der Kanalstraße in Richtung B37 unterwegs. Weil eine 37 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt der Radlerin nicht beachtet hatte, kam es im Einmündungsbereich zum Triftweg zur Kollision. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin nach Angaben der Polizei zu Boden geschleudert. Die Frau wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Am Rad und am Auto entstand jeweils nur geringer Sachschaden.