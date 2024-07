Wegen überhöhter Geschwindigkeit ist am Samstagabend gegen 20.50 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer im Bad Dürkheimer Ortsteil Ungstein auf die Gegenfahrbahn geraten. Der junge Mann war laut Polizeibericht auf der B 271 von Ungstein kommend in Fahrtrichtung Kallstadt unterwegs. Weil er zu schnell fuhr, kam der Audi-Fahrer im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte laut Polizei noch rechtzeitig nach rechts ausweichen, dabei touchierte er jedoch mit den Felgen den Bordstein. Der dahinter befindlicher Autofahrer konnte dem 19-jährigen Unfallverursacher jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden laut Polizei durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß dürfte ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro entstanden sein, schätzt die Polizei.