Nachdem am Dienstagmorgen zwei Autos auf der L526 zwischen Freinsheim und Erpolzheim frontal kollidierten, hat die Polizei nun weitere Details zum Unfallhergang mitgeteilt. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr hinter einem Bagger auf der L526 in Richtung Erpolzheim. Als der Bagger auf einen Feldweg abbiegen wollte, musste er warten, bis ein Radfahrer vorbeigefahren war. Dabei scherte die 56-Jährige nach links aus, um das Baustellenfahrzeug zu umfahren. Dabei übersah sie eine 40-jährige Mercedesfahrerin, die auf der anderen Spur in Richtung Freinsheim unterwegs war. Beim frontalen Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Die Golffahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Mercedesfahrerin suchte im Anschluss ebenfalls einen Arzt auf. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße von den Feuerwehren aus Erpolzheim und Freinsheim abgesichert und war voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 33.000 Euro.