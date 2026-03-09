Der Wachenheimer Metzger Klaus Hambel hat dem Saumagen zum Weltruhm verholfen. Er zeigt, wie die Pfälzer Spezialität entsteht – und verrät, auf was es besonders ankommt.

Am Anfang jedes guten Saumagens stehen für Klaus Hambel hochwertige Zutaten. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein bestimmtes Gewürz. „Ich verwende nur Thüringer Majoran, er gilt als der beste auf dem Weltmarkt“, erzählt der Saumagenspezialist. Während er das sagt, steht Hambel nicht in der eigenen Wurstküche in Wachenheim, sondern im früheren Weingut Bonnet in Friedelsheim. Dort hat sich die erste Mannheimer Kochschule 2009 ein zweites Standbein geschaffen. Seit 40 Jahren betreibt Hambel seine Metzgerei in Wachenheim, mit Kochschul-Inhaber Werner Haeckel arbeitet er seit 22 Jahren zusammen – und bringt den Teilnehmern seiner Kurse die Zubereitung von Pfälzer Spezialitäten näher.

Laudatio auf den Saumagen-Spezialisten

Schon früh brachte es der Wachenheimer weit über die Grenzen der Pfalz hinaus zu Bekanntheit: Zu Zeiten von Bundeskanzler Helmut Kohl belieferte er das Gourmetrestaurant „Schwarzer Hahn“ in Deidesheim mit Saumagen – und machte das Pfälzer Leibgericht so weltberühmt, weil Kohl Staatsgästen wie Margret Thatcher oder Michail Gorbatschow Saumagen servieren ließ.

Es klingt wie eine Laudatio, wenn Haeckel sagt: „Klaus Hambel hat es verstanden, aus einem eigentlich unästhetischen Wort eine Spezialität zu kreieren, die in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus ankommt.“

Saumagen – so beliebt wie nie

Wie diese entsteht, das verrät Hambel den Teilnehmern des Workshops „Klassiker der Pfälzer Küche“ an diesem Abend bis ins Detail. „Wir verwenden nur extrem mageres Fleisch aus der Keule. Der Fettgehalt unseres Saumagens liegt bei maximal fünf Prozent, der der Bratwurst bei 30 Prozent“, sagt Hambel. Vielleicht ist der Saumagen ja deshalb im Trend? „Wir haben noch nie so viel Saumagen hergestellt wie derzeit“, sagt jedenfalls der Metzgermeister. Auf der Liste seiner Kunden steht unter anderem die Pfälzer Weinstube in der Münchener Residenz mit ihren mehr als 450 Sitzplätzen. „Auch viele junge Leute schätzen unseren Saumagen“, berichtet Hambel.

Bernd Pätzold (rechts) gibt Fleisch in den Fleischwolf. Foto: Peter Kretzschmar Klaus Hambel (links) erklärt die Saumagenherstellung. Foto: Alexander Sperk Die Schweinemägen wurden zuvor in Wasser eingelegt. Das erleichtert das Füllen. Foto: Peter Kretzschmar Anschließend zieht er zwei bis drei Stunden in 70 bis 80 Grad heißem Wasser. Foto: Peter Kretzschmar Die Füllung wird gut geknetet. Foto: Alexander Sperk Nach zwei bis drei Stunden kann der Saumagen angeschnitten werden. Foto: Alexander Sperk Die Scheibe landet als Krönung auf einem „Gorbi-Teller“. Foto: Alexander Sperk Foto 1 von 7

60 bis 70 Stück verlassen die Wachenheimer Wurstküche in der Woche, gekocht wird immer donnerstags. Der Saumagen, räumt Hambel mit einem Vorurteil auf, sei weder der bloße Inhalt des Magens eines Schweins bei der Schlachtung noch das, was in der Metzgerküche gerade so übrig sei. Auch sei er kein „Arme-Leute-Essen“: „Früher haben sich wohlhabende Familien zu Hause Saumagen zubereiten lassen, das weiß ich noch von meinem Vater. Was man sagen kann: Der Saumagen hat seinen Ursprung in der Hausschlachtung.“

Die Zusammenarbeit mit Spitzenkoch Manfred Schwarz in der Kohl-Ära brachte Hambel auf die Idee für eigene Saumagen-Varianten. Schwarz hatte Hambel damals gebeten, Schweizer Käse mit Saumagen zu kombinieren. Der Wachenheimer Metzger entwickelte im Laufe der Jahre weitere Variationen: Für seine Lieblingskreation, einen Saumagen mit Feta und Chili, gab eine Stewardess den Anstoß, die gerade von einem Flug aus Griechenland zurückgekommen war. Im Herbst will Hambel eine Variante mit Kürbis und Kürbiskernen anbieten, schon als saisonaler Klassiker gilt sein Saumagen mit grünem Spargel.

Füllen geht auch von Hand

An diesem Abend aber geht es um den klassischen Saumagen. Dafür hat Hambel schon eine eigene Gewürzmischung vorbereitet: Pökelsalz, Pfeffer, Muskat, Koriander, Nelken und eben Majoran. Doch zunächst müssen die vorgekochten Kartoffeln in Würfel geschnitten werden. „Etwa ein Zentimter auf einen Zentimeter“, erklärt der Saumagenspezialist. Sein Tipp: Die Gewürze an die Kartoffeln geben, dann verteilen sie sich besser.

Auch ein Teil des Fleisch aus der Keule wird gewürfelt – das werden später die Stücke im Saumagen. Der größere Teil wird durch den Fleischwolf gedreht. Dazu kommen die Kartoffeln mit den Gewürzen sowie Feinbrät aus der Schulter. Die Masse wird geknetet und abgeschmeckt.

Dann wird alles in die Wurstfüllmaschine gegeben. In einer Schüssel liegen schon mehrere leere und gereinigte Schweinemägen bereit. Diese werden mit der Masse befüllt. „Ich habe sie gestern in Wasser gelegt“, sagt Hambel. Das vereinfacht das Befüllen. Die beiden natürlichen Öffnungen werden im Schlachthof abgeschnürt, eine dritte hinein geschnitten. Durch sie wird der Mageninhalt entleert und der Magen gewendet. Durch diese Öffnung wird der Saumagen nun befüllt. Das gehe auch von Hand, erklärt der Metzgermeister.

„Wir gestalten unsere Kurse so, dass man alles zu Hause nachkochen kann, auch ohne eine zu professionelle Ausrüstung“, erklärt Koch Joshua Räch, der gemeinsam mit Lorenz Bruckauf die Teilnehmer bei der Zubereitung weiterer Gerichte des Abends wie Saumagentortellini begleitet.

Bloß nicht kochen!

Derweil ist der Saumagen befüllt und mit Küchengarn zugeschnürt. Er landet in 75 bis 80 Grad heißem Wasser. „Die klassische Temperatur für Brühwurst, zu der auch Saumagen zählt, liegt bei 72 Grad“, erklärt Hambel. Er lasse den Saumagen bei ein paar Grad mehr ziehen. Kochen darf das Wasser aber keinesfalls, weil die Hülle sonst platzt.

Apropos Hülle: Außer echten Schweinemägen wie an diesem Abend verwendet Hambel auch Kunstdarm. Das mache den Saumagen deutlich länger haltbar und sei vor allem bei der Gastronomie beliebt, erklärt Hambel.

Nach etwa drei Stunden holt er den Saumagen aus dem Wasser. Die Dauer, die die Spezialität ziehen muss, gibt Hambel mit einer Stunde pro Kilo an. Ob ein Saumagen fertig ist, verrät Hambel ein Klopftest: Werden die Schwingungen von einer Seite auf die ander übertragen, ist der Saumagen fertig.

Die Spezialität wird angeschnitten und an diesem Abend mit Leberknödel und Bratwurst als „Gorbi-Teller“ à la Klaus Hambel serviert – in Anspielung auf die Zeit, in der der Saumagen weltberühmt war.

Das Rezept von Klaus Hambel:

Für etwa fünf Kilo Saumagen: 0,8 Kilo mageres Schweinefleisch aus der Keule klein würfeln, Pökelsalz hinzu geben. „So behält es die Farbe und wird beim Ziehen nicht grau“, erklärt Klaus Hambel. 1,3 Kilo Schweinefleisch aus der Keule mit der Zehn-Millimeter-Scheibe durch den Fleischwolf drehen. 1,4 Kilo Kartoffeln vorkochen, würfeln. 100 Gramm Kartoffelstärke, Pfeffer, Muskat, Koriander, eine Prise Nelken und Majoran an die Kartoffeln geben. 1,5 Kilo Feinbrät (am besten beim Metzger vorbestellen) und das weitere Fleisch zugeben und vermengen. Kräftig kneten, abschmecken und in Naturdarm oder Kunstdarm (beides ebenfalls beim Metzger erhältlich) füllen und mit Küchengarn zubinden. Bei 75 bis 80 Grad Wassertemperatur etwa eine Stunde pro Kilogramm Gewicht ziehen lassen.