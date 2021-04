Einen Grillabend mit starken Nebenwirkungen samt Feuerwehralarm und Krankenhausaufenthalt erlebte eine Familie in Bad Dürkheim: Wie die Polizei mitteilt, kam es am späten Samstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem mehrere Familienmitglieder nach dem Abendessen über Kopfschmerzen, Atemnot und Übelkeit klagten.

Grund war eine Kohlenmonoxid-Vergiftung: Wie sich vor Ort herausstellte, wurde der zuvor für die Essenszubereitung benutzte Holzkohlegrill, in dem sich noch glühende Kohle befand, kurzzeitig vom Familienvater in das Gebäude verbracht. Einige Zeit später stellten sich bei den Familienmitgliedern die gesundheitlichen Beschwerden ein, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Im Anwesen wurde laut Polizei eine stark erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration festgestellt. Der Familienvater, seine Ehefrau und die beiden erwachsenen Töchter wurden in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Gegen den Vater wurde zudem ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.