Sie war eine selbstbewusste Frau – und berühmte Köchin. Anna Bergner, besser bekannt als „Schöne Anna“, hat im 19. Jahrhundert in Dürkheim gewirkt. Was sie gekocht hat, ist gut überliefert, weil sie es aufgeschrieben hat. Aber wie schmeckt das eigentlich, was da vor über 150 Jahren gegessen wurde? Wir haben es getestet.

Ach, ist das herrlich. Keine Kalorie weit und breit. Kohlenhydrate sind nicht böse und eine Ernährungspyramide liegt auch nicht bei. Nein: Ein halbes Pfund Zucker soll