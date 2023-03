Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach startet am Sonntag, 15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den Ludwigshafener SC in die neue Spielzeit. Eine knifflige Aufgabe, denn die Gäste zählen zu den stärkeren Mannschaften in der zehn Teams umfassenden Staffel. Doch Seebach sieht dem Duell optimistisch entgegen.

„Die gute Leistung und der 2:0-Sieg im Pokal gegen den FSV Schifferstadt wird uns Selbstvertrauen geben“, ist Trainer Roland Beck sicher. Es sei ein in allen Bereichen gelungener Auftritt