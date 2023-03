Das neue Kneippbecken im Dürkheimer Kurpark soll nach den Plänen der Stadt am 1. Mai eröffnet werden. Am 1. Mai findet im Kurgarten auch das Winzerpicknick statt. Bei dem Becken stehen noch die Mosaikarbeiten aus. Hier ist geplant, dass die Künstlerin Tanja Lebski mit vielen winzigen Steinchen zwei Frauenfiguren gestaltet. Deren Markenzeichen: eine wallende Haarmähne aus Stein. Diese Arbeiten seien nur bei stabilem Wetter möglich, sagt Steffen Wietschorke, Tiefbau-Chef bei der Stadt. Neben dem neuen Kneippbecken gibt es ein Becken zur Abkühlung der Arme sowie ein weiteres Fußbecken, das auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzen können. Die Anlage mit Bänken und weiteren Elementen schlägt laut Stadt mit 360.000 Euro zu Buche.

280.000 Euro kostet es, das ehemalige Brunnenhäuschen in unmittelbarer Nähe zum Kneippbecken umzubauen und neu auszustatten sowie das bestehende Toilettenhäuschen an den Salinen abzureißen. Die Arbeiten am neuen Toilettenhäuschen haben bereits begonnen. Hier sind unter anderem ein neuer Fußboden und ein neuer Eingang nötig – sowie die Sanitärarbeiten. Benutzbar soll das Gebäude noch in der ersten Jahreshälfte sein. Die Stadt strebt einen Termin Ende Mai an. Solange wird das alte Toilettenhaus weiter geöffnet bleiben.