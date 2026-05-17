Der Kneipp-Verein nutzt den „Aktionstag Wasser“, um Kurpark-Besucher auf die Vereinsaktivitäten hinzuweisen. Das Kneipp-Becken bleibt am kühlen Samstag eher leer.

Der Kneipp-Verein sei nicht nur für richtiges Wassertreten gut, wie Kneipp-Verein-Vorsitzende Susanne Born am Samstag erzählte, mit dem „tollen Team“ konnte der Verein auch sein Sportangebot ausweiten: Montags wird Qigong, mittwochs Krafttraining in Hardenburg und wegen der hohen Nachfrage zwei Yoga-Kurse am Freitag angeboten. Doch wie passt Krafttraining zum Kneipp-Verein? Es passt zum gesundheitsbewussten Verein, denn es stärkt die Muskeln und hilft so, das Osteoporose-Risiko zu verkleinern. Der Kraftsport erfreue sich großer Beliebtheit, so Born.

Der 120 Mitglieder zählende Verein bietet Vorträge zur Gesundheit an, man macht Vereinsausflüge. Kneippen ist laut Born knapp 200 Jahre alt, in ihren Augen ist die Kneipp-Philosophie mit den fünf Säulen heute genauso aktuell wie zur Entstehungszeit. Die Grundpfeiler sind Ernährung, Bewegung, Ordnung, Heilpflanzen und natürlich Wasser. Gerade die Ernährung sei in der heutigen Zeit bei den vielen Lebensmittelunverträglichkeiten und den hoch verarbeiteten Lebensmitteln ein wichtiges Thema, betonte sie. Regional, saisonal und überwiegend pflanzlich sei hier das von den Vereinsmitgliedern hochgehaltene Motto.

„Kneipp-Becken ist kein Planschbecken“

Leider sei das Kneipp-Becken im Sommer immer wieder als Kinderplanschbecken missbraucht worden und man musste Eltern darauf aufmerksam machen, dass es einen eigenen Wasserspielplatz am anderen Ende der Saline gebe, berichtete Born.

Man freue sich über jedes neue Mitglied, versicherte Born, insbesondere würde jemand gebraucht, der die Homepage des Vereins auf Vordermann bringt, präzisierte sie.

Mit am Tisch des Kneipp-Vereins mit den ausgelegten Broschüren waren Heike Ditrich und Heiko Vogel. Sie rührten die Werbetrommel für das Gönnheimer Winestreetart-Festival Anfang Juli. Über die Teilnahme ihres Sohnes an dem Festival war Born mit dessen Machern ins Gespräch gekommen, nach positiven Eindrücken wolle sie sich einbringen. Ihr Vorschlag: „Stellt euch zu unserem Stand im Kurpark“ fand Gefallen, so kam es zur ungewöhnlichen Kooperation. Einen Schnittpunkt gab es schon länger: Ein Bild mit zwei Kneippianern in dem ausliegenden Comic-Heft. „Die Fieß im Wasser, die Zung im Woi, des muss än eschte Kneippianer soi“, lieferte Born den passenden Spruch dazu.