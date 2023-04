Nightgroove ist zurück: Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause können Besucher am Samstag, 15. April, durch die teilnehmenden Bars, Restaurants und Cafes in der Dürkheimer Innenstadt ziehen ziehen und den dort auftretenden Musikern lauschen.

Den Auftakt macht um 19 Uhr der Gospelchor Voices at heaven im Weingut Fritz-Ritter. Dort spielen später auch Ben Stone, Soulemaxx, The Honkytones und Paciano I Ramon. Weitere Stationen, zwischen denen ab 20 und bis 1 Uhr gewechselt werden darf, sind die Cha Cha Bar mit MEP-Live, die K-Bar mit AcoustasoniXs, das Haus Catoir mit Andre George und Bassmann, das Mercure Hotel mit der Eddie Kold Band, Michlers Haus der guten Weine mit Mort, der Room Club mit SWR3-DJ Josh Kochhann, das Salinarium mit Cover Kidzz, das Stadtmuseum mit Ten String und das Tanzhaus La Danza mit Tiny Tones und Karibik Tropical. Tickets an der Abendkasse kosten 19,50 Euro pro Person.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.nightgroove.de.