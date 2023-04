Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für ein freies Gelände, das in der Neugasse in Kallstadt beginnt und nach Osten in Richtung Ortsausgang verläuft, kann ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Diesen Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat am Montag getroffen. Neun Ratsmitglieder stimmten dafür, sechs dagegen, eines enthielt sich der Stimme.

Wie das Gelände genau bebaut werden kann, werde im Verlauf des Verfahrens festgelegt, erläuterte Thomas Bayer, Bauamtsleiter der Freinsheimer Verwaltung. Ein Investor habe vor, sechs Einfamilienhäuser